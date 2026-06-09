胡瓜67歲大壽「喜收2000萬法拉利超跑」 背後神祕金主曝光了

胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。（趙雙傑攝）

「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬元的法拉利跑車，開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」

胡瓜平時開跑車都只載老婆丁柔安外出約會，也打趣說，自己年紀漸長，未來這些收藏車款最後還是留給孩子們。小禎首度加入主持「鑽石舞台之夜」演唱會，康康大讚小禎個性很認真又敬業，小禎則直說有壓力但不會緊張，因為跟每個主持人都滿熟悉，「我覺得應該是蠻快可以融入。」

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胡瓜父女首次在「鑽石舞台之夜」合作，胡瓜說當然希望父女同台能夠產生1＋1大於2的火花，「不過第一次合作，我覺得學習比火花重要。」談到票房壓力，胡瓜說每次開賣前都會有票房壓力，還沒看到實際成績前，心裡難免忐忑，不過他對節目內容充滿信心。

胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。（趙雙傑攝）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在9月26、27日「鑽石舞台之夜」於台北國際會議中心登場，門票於10日在年代售票系統開賣，除了老班底「金曲台語歌后」曾心梅、「金曲台語歌王」翁立友等，還邀來「金曲歌王」巫啟賢、蔡秋鳳等同台飆唱。

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