胡瓜YT訂閱數狂飆！慶祝百集見粉絲 開玩《大集合》遊戲曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，最新播出迎來頻道的第100集，訂閱數也來到49.8萬將迎來50萬訂閱大關。胡瓜為粉絲送驚喜，到年紀將近90歲的面粉長輩家中送幸福，胡瓜的現身讓阿嬤笑容燦爛，興奮喊：「我昨天才在電視上看你！」

胡瓜從電視上走出來的驚喜讓阿嬤不敢相信，滿眼緊盯胡瓜，眼神滿是喜愛。阿嬤作為《綜藝大集合》的忠實觀眾，許願想要和胡瓜玩一次《大集合》的遊戲，胡瓜特別設計「鏟錢遊戲」，過程中也偷偷助阿嬤一臂之力，最後特別加碼紅包，兩人互相擁抱道謝，非常溫馨。

隨後胡瓜來到一群姐妹家中，像亂入姐妹淘聚會一般，還沒坐下就被熱烈歡迎，一下被稱讚「本人怎麼那麼帥」，一下又被瘋狂被餵食，甜蜜的負擔讓胡瓜高喊「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，結果被回覆：「不吃飽怎麼有力氣減肥！」讓胡瓜啞口無言。

胡瓜也把大集合遊戲原味重現，和阿嬤們玩起彈乒乓球拿獎金，玩得興高采烈，道別時都依依不捨，阿嬤還熱情獻吻，胡瓜開玩笑表示：「親一口拿回1000塊」，非常歡樂。

胡瓜也有感而發，坦言其實很喜歡做這個系列，除了逗趣說自己是全場最年輕的人之外，他也因為拍攝YT有機會可以和長久以來支持自己的人當面感謝，聽到許多人生故事，他也會更加努力，讓喜愛收看他節目的人天天開心。

