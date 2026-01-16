胡美惠接長板橋郵局 承諾深耕在地再創佳績

《圖說》板橋郵局卸、新任局長交接典禮合影。〈板橋郵局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】板橋郵局昨〈15〉日舉行卸、新任局長交接典禮，典禮於板橋郵局舉行。原任局長張清龍榮升中華郵政總公司協理，新任局長由原三重郵局局長胡美惠接任，象徵板橋郵局邁入嶄新發展階段。

交接典禮由中華郵政公司副總經理蔡文慶主持監交，並邀請中華郵政工會理事長林榮州、董事陳育瑩、板橋郵政工會理事長蔡本元等貴賓觀禮，現場冠蓋雲集、氣氛隆重溫馨，共同見證板橋郵局重要時刻，並為卸、新任局長送上誠摯祝福。

《圖說》板橋郵局卸、新任局長交接儀式，右為新任局長胡美惠。〈板橋郵局提供〉

蔡文慶致詞時，肯定張清龍局長任內戮力推動各項業務發展，領導團隊表現卓越，成果斐然。板橋郵局在其帶領下，不僅於114年度重點業務績效名列全區第5名，更榮獲114年郵政壽險超越巔峰業務競賽「金質獎」特甲組第1名，展現亮眼成績。除業務推展有成外，張局長亦重視企業社會責任，長期關懷轄內獨居長者，並與警政機關跨界合作推動防詐宣導，深獲地方肯定。

張清龍感謝板橋郵局全體同仁多年來的支持與努力，才能共同締造佳績與良好企業文化。他期盼板橋郵局未來持續秉持服務精神，為顧客與社區提供更優質、貼心的郵政服務，將優良傳統不斷傳承延續。

《圖說》板橋郵局新任局長胡美惠期許全體同仁齊心努力下，深化顧客服務，為社會注入更多正能量，再創業績高峰。〈板橋郵局提供〉

新任局長胡美惠表示，未來將秉持「以人為本、以客為尊」的理念，延續板橋郵局既有的卓越基礎，並結合自身於三重郵局累積的管理經驗，持續提升營運效率與服務品質。

她期許在全體同仁齊心努力下，深化顧客服務、推動業務創新，深耕在地需求，持續實踐中華郵政「服務第一、顧客至上」的核心價值，為社會注入更多正能量，再創業績高峰。