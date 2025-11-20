胡耀邦誕辰110週年 習近平呼籲全黨學習其精神

（中央社記者張淑伶上海20日電）中共中央今天舉行座談會，紀念前中共總書記胡耀邦誕辰110週年。中共總書記習近平在會中高度評價胡耀邦，並呼籲全黨要像胡耀邦對黨忠貞不渝，積極投身中國式現代化建設，並銳意改革、抵制腐敗。

胡耀邦生前推動改革，修正了毛澤東路線，但也引發黨內元老不滿，遭指「反對資產階級自由化不力」，1987年1月被迫辭職下台。1989年4月15日他因心臟病過世，大批民眾自發悼念，最終演變成天安門廣場抗議運動，並以中共當局在6月4日凌晨的血腥鎮壓收場。

新華社報導，習近平在座談會中強調，要認真學習胡耀邦的崇高精神風範和優良作風，不忘初心、牢記使命，「堅定歷史自信，增強歷史主動」，扎實推進各項事業。

他說，胡耀邦是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家」，共軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人，為民族獨立和解放、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設建立了不朽功勳。

習近平強調，胡耀邦志存高遠，在為共產主義不懈奮鬥的長期實踐中表現出堅韌不拔的革命意志，並稱胡耀邦注重一切從實際出發，「為推進馬克思主義中國化和實現組織路線撥亂反正作出了重要貢獻」；積極倡導和推進改革開放，為推動社會主義現代化建設傾注了大量心血；高度重視端正黨風，為發揚黨的優良傳統和作風樹立了光輝典範。

他表示，全黨同志要像胡耀邦一樣，用啃硬骨頭的精神進一步全面深化改革；走好新時代黨的群眾路線，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感；以及鍥而不捨落實「中央八項規定」精神，堅決抵制不正之風和腐敗現象。

座談會由中共中央政治局常委蔡奇主持，政治局委員石泰峰、李干杰、李書磊、李鴻忠、陳文清、中共中央書記處書記劉金國、王小洪、中央委員張升民出席座談會。（編輯：周慧盈）1141120