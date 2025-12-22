胡蘿蔔加棒子策略奏效 芬蘭總統：俄烏和平協議空前接近達成

國際關係學者出身、外交經驗豐富的芬蘭總統史塔布（右）很懂得如何讓美國總統川普（左）聽進歐洲的訴求。 圖：翻攝自史塔布的Ｘ

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭將近4年，雙方在美歐的調停下，可能終於要停火。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）稍早指出，「我們現在可能比這場戰爭中的任何時候都更接近達成和平協議。」

本身是國際關係學者、外交經驗豐富的芬蘭總統史塔布昨（21）日在《福斯新聞》（Fox News）的〈周日簡報〉（The Sunday Briefing）節目上表示，俄烏談判代表比戰爭期間任何時候都更接近和平協議。他稱讚美國的外交努力和對俄羅斯石油的制裁壓力，目前談判正進入他所說的最艱難的最後階段。

史塔布指出，上週末在柏林舉行的會談展現了西方盟國之間的團結，並列舉了兩個關鍵要點。

「一是歐洲、烏克蘭和美國在實現公正持久和平的決心上達成了一致……二是烏克蘭的安全保障問題。」、 「所以我們差不多已經接近目標了，但最難的5%還剩下。」

儘管俄羅斯總統普丁公開言辭強硬，但史塔布認為，莫斯科的談判代表在私下可能會更加靈活，他稱公開資訊和私下會談之間的反差「在外交中相當典型」。

不過，他警告說，俄羅斯的主要目標仍然是「從根本上摧毀烏克蘭」。

芬蘭總統史塔布表示，他幾週前與川普通了電話，最近隨著談判的深入，他一直在與川普的特使維特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Corey Kushner）密切合作，並補充說，「談判中胡蘿蔔加大棒的策略正在奏效。」

史塔布說：「俄羅斯經濟實際上並不景氣。他們的經濟成長為零。他們的外匯儲備已經耗盡。他們的利率和通貨膨脹率都很高。」 「情況並沒有好轉。」

他認為，美國針對俄羅斯石油巨頭盧克石油公司和俄羅斯石油公司的製裁尤其有效。

史塔布表示，如果俄羅斯斷然拒絕烏克蘭、歐洲和美國達成的和平框架，「那就應該加大制裁力度，因為制裁是有效的。」

