胡蘿蔔生產機械化 減緩缺工問題

胡蘿蔔機械採收輕鬆又省工。（台南區農改場提供）

記者黃文記∕新化報導

農業部因應缺工問題正推動農業機械化，並看見農業發展機械化已然是不可逆的國際趨勢。台南區農業改良場近年導入胡蘿蔔生產過程機械化，從整地到收穫皆有機械可供應用，希望藉此吸引更多想升級的農友及機耕的團隊來共同建立機械化體系，緩和缺工困擾。

台南區農改場表示，全台胡蘿蔔種植面積為約一千五百公頃，產量約達八萬公噸，台灣全島平原及丘陵地皆可種植，主要產區為雲林縣、台南市、彰化縣等地，以冬季裡作為主，產期大致集中在秋裡作。產季從十二月盛產至隔年四月，且產量充足還可外銷，主要出口日本、香港及新加坡等地，出口量達五千公噸以上，為台灣重要作物之一。

台南區農改場指出，胡蘿蔔生產體系機械包括深耕犁、迴轉犁、中耕機附掛式播種機、曳引機附掛式胡蘿蔔採收機等。在生產體系中，整地作業為使用曳引機附掛迴轉犁，並完成作畦；種植部分可利用中耕機附掛式播種機，或曳引機附掛式播種機進行播種作業，在栽培流程，則需要人工去完成間苗作業。

收穫流程則使用鬆土機或曳引機附掛式胡蘿蔔採收機，其中最需要人力為收穫部分，透過曳引機附掛式胡蘿蔔採收機，一次完成鬆土、拔起及切葉，有效提升作業效率，以人工收穫，包含剪根作業，約為每公頃三十二小時，而機械收穫每公頃二點五小時，預計每公頃節省二十九點五小時。