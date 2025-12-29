胡蘿蔔與棒子！一邊交流一邊威嚇 陸委會痛斥中共是台海麻煩製造者

▲解放軍今天突發佈台島以東軍演。

【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（29）日嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想！

中共解放軍東部戰區今天開展「正義使命-2025」演習，中共東部戰區發佈公告，位台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、蒐潛反潛等科目演練，12月29日在台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展了對海突擊等科目演練。（照片翻攝東部戰區公眾號）