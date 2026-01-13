胡襗洋接任台北青商會長 以制度治理深化青年與產業公共連結

【記者蔡富丞/臺北報導】台北青年商會日前舉行第69、70屆會長交接典禮，新任會長由胡襗洋正式接任，並同步完成副會長、理監事宣誓就職，以及會員月會、參議會與OB聯誼會主席交接。政界、公部門及產業界代表齊聚出席，展現青年組織在公共治理與產業互動中的穩定影響力。

圖說:台北青年商會舉行第69 70屆會長交接典禮，前行政院長蘇貞昌給予台北青商高度肯定與支持。圖左起依序為藍千皓會長、前行政院長蘇貞昌、胡襗洋新任會長。（圖/台北青商會提供）

本次交接典禮由前行政院院長蘇貞昌擔任監交人。他致詞時表示，社會與產業的長期發展，仰賴制度化運作與世代接力，青年能否持續參與公共事務，關鍵在於是否建立可長可久的組織治理與行動模式，並肯定台北青年商會長年在青年培育與公共參與上的投入。

廣告 廣告

活動現場匯聚多位中央與地方民意代表、市府相關局處首長及產業界人士，顯示台北青年商會已成為連結青年政策、公共治理與產業交流的重要平台。基隆市議員童子瑋亦到場祝賀，並致贈匾額，肯定台北青商長期深耕青年公共服務，促進跨縣市青年行動的交流合作。

卸任第69屆會長藍千皓表示，任期內聚焦組織穩定與會員參與，透過多項大型活動與公共參與計畫，強化青年在專案執行、公共事務及組織運作上的實務能力，逐步提升青商在公共場域中的影響力。

新任會長胡襗洋具備金融與金流產業實務背景，長期參與青商會務運作。他指出，青年公共參與必須與制度治理及產業發展相互結合，才能形成長期價值。未來將持續推動青年培力、公共政策交流與跨界合作，協助青年在公共事務與產業體系中建立穩定參與機制。

台北青年商會表示，隨著新一屆團隊上任，將以穩健治理為核心，深化政商合作與跨界連結，回應社會與產業需求，持續為城市發展與青年人才培育累積長期動能。