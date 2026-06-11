胡迪驚見圓形禿啤酒肚！《玩具總動員5》回歸 迎戰3C科技奪愛

3C平板進入小女孩的世界，所有玩具也將遭遇前所未有的衝擊。（迪士尼提供）

皮克斯動畫經典動畫續集《玩具總動員5》將在全員悉數回歸下，面對更艱難的挑戰。這一次，巴斯光年、胡迪牛仔、翠絲和其他小伙伴將遭遇平板3C的正面衝擊，即使關關難過，皮克斯依舊讓這些玩具們成功展示了價值和意義，為胡迪牛仔配音的湯姆漢克斯掛保證，「我不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是《玩具總動員》系列中一個精彩且完整的篇章。」

該片由《海底總動員》《瓦力》編導安德魯史坦頓擔任導演，電影延續了前四集的精神，隨著每集故事背景在不同的地方發生，角色也愈發茁壯，除了胡迪牛仔、巴斯光年、抱抱龍、火腿、 牧羊女寶貝、卡蹦公爵、翠絲和紅心、叉奇、蛋頭先生和太太外，還增添了許多新角色，如莉莉板、褲褲寶及小快拍等，並找來湯姆漢克斯、提姆艾倫、瓊安庫薩克、葛莉塔李、康納歐布萊恩、基努李維等人，可謂玩具史上最堅強的配音陣容。

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湯姆漢克斯在《玩具總動員》系列電影中為胡迪配音已有31年，至今故事仍在持續，他自己都感到難以置信，他受訪時對此嘖嘖稱奇：「我的天吶，我只能說這個傳奇還在繼續。」當然，經過了30年，玩具們雖然不會老化，仍敵不過時間的摧殘，本集中，胡迪後腦勺竟多了一個圓形禿，肚子也出現了啤酒肚，對於外型上的改變，湯姆漢克斯解釋，「他（胡迪）被過度使用了，當你一次又一次地將塑膠帽子戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損，而且他的身體是用填充物和布料做的，這些材料會隨著時間推移逐漸走樣。」

即使外貌變了形，玩具們的挑戰仍在持續，他們想保護小主人的決心也堅定不移。在這一集的故事裡，原本遺落在各地的玩具終於重聚，面對小主人邦妮 生活中湧現的大量科技產品，他們也開始懷疑起自身的價值。不過如同為翠絲配音的女星瓊安庫薩克所言：「我知道每個父母都會擔心自己的孩子，什麼時候讓他們接觸科技？這對他們的大腦又會產生什麼影響？這部電影講的就是這些，也講述了人性和忠誠，同時它也讓我感動落淚。」《玩具總動員5》將於下週三（17日）在台上映。

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