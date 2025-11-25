胡連營運三項動能到位 2026年營收挑戰雙位數成長

胡連今於法說會表示，公司設定2026年營收雙位數成長目標。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠胡連(6279)今於法說會表示，公司設定2026年營收雙位數成長目標，動能來自高壓高頻連接器、PCB保險絲盒、智能絲等新品量產；同時，兩家歐洲公司的併購案預計2026年第一季完成，強化佈局高端限速與農用車利基市場。產能方面，印尼、越南廠將首度貢獻海外營收，東莞新廠預計於今年底完工，明年資本支出估15億元，設備與模具投入約10億元。

胡連今年前3季營收年增約12%，全年度預估成長約10%，符合原先預期。第三季毛利率30%，較去年同期下滑，主因塑料等原物料成本上升與保險絲盒占比增加，使整體產品組合出現壓力。管理層預估第四季營收有望年增5%至10%，毛利率因塑料成本回落而改善，但幅度有限。匯率帶動業外獲利優於第二季，而可轉換債全數轉換後，今年股本增約10%至11.9億元，對每股盈餘(EPS)形成稀釋效果。

產品方面，胡連高壓高頻連接器、高頻產品、PCB保險絲盒與智能絲均可望在2026年進入明顯放量階段。高頻產品已陸續於通用汽車(GM)、上汽通用等客戶量產；PCB保險絲盒則從傳統逆線式升級至PCB與智能絲架構。中國自主品牌仍為主要客戶群，吉利占比約15%，比亞迪(BYD)9%，長安約7%至8%，整體中國市場占比達80%，其中自主品牌占比接近九成；其他新興車廠如小鵬、理想等也已採用PCB或智能絲產品。

產能方面，胡連印尼廠將在2026年下半年為比亞迪(BYD)生產PCB保險絲盒；越南廠則將供應美國電動車客戶，提高非中國市場比重。稼動率預估第四季達全年高點。東莞廠房資本支出5億元，2025年底完工後將成為公司重要的模具與零組件基地。管理層指出，原物料成本壓力雖然仍在，但公司透過新品開發反映原料價格，有助改善長期毛利結構。

歐洲併購部分，胡連鎖定兩家在北非、突尼西亞設有工廠的限速與農用車利基市場公司，毛利率優於現有扣件及線束產品。預計2026年第一季完成協議及盡職調查(DDR)，胡連將持股過半，原經營者保留至少30%股份。併購後可補強高端限速、農用車客戶，並帶動連接器出海至歐洲市場，降低對中國的營收集中度。

胡連強調，即使中國車市明年可能回落，但基於高頻、高壓與PCB保險絲盒等新品接單確定性高，2026年中國市場仍有機會維持雙位數成長。全年合併毛利率目標維持30%以上，並透過降本、效能提升與高毛利產品放量支撐營運。

