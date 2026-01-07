胡連2025全年營收創新高 2026年目標雙位數成長

胡連看好今年高壓高頻連接器、PCB保險絲盒、智能絲等新品量產，可望帶動全年營收雙位數成長。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠胡連(6279)去年12月營收9.72億元，月減6.5%、年增3.6%，第四季營收30.02億元，季增29.1%、年增8.3%，2025全年營收98.23億元、年增11.64%，創歷年新高。管理層看好今年高壓高頻連接器、PCB保險絲盒、智能絲等新品量產，可望帶動全年營收雙位數成長。

胡連去年11月下旬法說會指出，旗下高壓高頻連接器、高頻產品、PCB保險絲盒與智能絲均可望在今年進入明顯放量階段。其中，高頻產品已陸續於通用汽車(GM)、上汽通用等客戶量產；PCB保險絲盒則從傳統逆線式升級至PCB與智能絲架構。

目前胡連仍以中國自主品牌仍為主要客戶群，整體中國市場貢獻的營收占比達80%，旗下印尼廠預計今年下半開始為比亞迪(BYD)生產PCB保險絲盒，而越南廠則將供應美國電動車客戶，提高非中國市場比重。管理層指出，原物料成本壓力雖然仍在，但公司透過新品開發反映原料價格，有助改善長期毛利結構。

歐洲併購部分，胡連鎖定兩家在北非、突尼西亞設有工廠的限速與農用車利基市場公司，毛利率優於現有扣件及線束產品。預計今年第一季完成協議及盡職調查(DDR)，胡連將持股過半，原經營者保留至少三成股份。併購後可補強高端限速、農用車客戶，並帶動連接器出海至歐洲市場，降低對中國的營收集中度。

