胡采蘋轟馬英九「國防最惡夢總統」：任內軍費、GDP雙崩盤

[Newtalk新聞] 前總統馬英九對現任賴清德總統追加1.25兆國防預算的宣示，批評為形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，並指賴對兩岸關係判斷有誤，僅靠軍事堆疊對抗情緒，讓全體台灣人民承受代價。對此，「財經網美」胡采蘋今天（27日）在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，猛烈抨擊前總統馬英九在國防政策上的表現，稱其為「台灣有過最惡夢的總統」。

胡采蘋指出，馬英九執政期間國防預算佔GDP比例從3%一路下滑至接近2%，同時拖延對美軍購、擱置國機國造與國艦國造計畫，延後軍備汰換與維修，導致武器嚴重老舊、軍備廢弛。她批評馬英九推動的募兵制完全失敗，四個月軍事訓練役淪為笑話，台灣兵力更跌至歷史低谷，「退將去北京唱中共國歌，就是因為您這麼廢」。

胡采蘋強調，馬英九最丟臉的不只是軍費佔比低，而是任內台灣GDP也持續下滑，「您的GDP×2%」，被乘數與乘數雙雙變少，國防預算呈現「一路下滑再下滑」的慘況。她痛批，正因馬英九「捅出這麼大一個洞」，賴清德政府如今才必須花費巨資補救。

胡采蘋最後感嘆：「人類真的很難想像那幾年台灣到底是怎麼挺過來的。」此文一出迅速引發網友熱議，許多人留言附和「終於有人敢講」。

