胡采蘋：中共軍演虎頭蛇尾收場，連東風飛彈都沒看到就回家跨年了

記者李鴻典／台北報導

中共環台軍演連日引發討論，財經網美胡采蘋今（31）天說，號稱軍演要多盛大，還不是趕著跨年，虎頭蛇尾收場，連東風飛彈都沒看到就回家跨年了。

中國解放軍東部戰區31日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（圖／翻攝微博）

胡采蘋表示，今天跟幾個對軍方比較熟悉的朋友聊天，她說國軍將領真的狠甩某放軍18條街耶，光是可以出來開記者會、讓記者問到飽，某放軍就不可能。

胡采蘋也說，中共軍演的結果大家都看到了，戰機被高空壓制、軍艦被火控鎖定，拿出來的戰果圖還是AI假圖，比例、現場完全不對，號稱軍演要多盛大，還不是趕著跨年，虎頭蛇尾收場，連東風飛彈都沒看到就回家跨年了。

胡采蘋提到，之前中共恐嚇日本，結果高市早苗也是支持度屢創新高，本來高市早苗在自民黨總裁選的時候，跟小泉進次郎激烈纏鬥，雙方不分上下，在麻生太郎的表態下才險勝。沒想到某近平跟某放軍比麻生太郎還厲害，直接把高市早苗的支持率推上七成，現在只能制裁貓熊君了。

恐嚇無效啦，胡采蘋進一步說，台灣也拿下了有史以來最大的美軍對台軍售案，支持台灣的力量只會越來越強大，國軍實力只會越來越強。台美日友好，台灣平安，世界就平安。2026台灣一定更好。

