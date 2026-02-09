胡采蘋：高市早苗狂勝就是習近平一手造成，面對慘敗砍黎智英洩憤

記者李鴻典／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今（9）天宣判，其中黎智英被重判20年。財經網美胡采蘋說，日相高市早苗的狂勝根本就是中國國家主席習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英。他就是這種人。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今（9）天宣判，其中黎智英被重判20年。(圖/翻攝自立場新聞)

胡采蘋指出，其實中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠被抓後，她根本不認為張又俠被抓跟台灣有什麼關係；胡采蘋說，習近平跟張又俠從2012年一起坐鎮軍委會至今，任何意見不合都是長期的不合，真正導致他被抓的原因，遠因是火箭軍之爭，近因是習近平在委內瑞拉總統馬杜羅被抓以後，整個人都很瘋癲、爆氣。

「習大大處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人」，而昨天他一手把高市早苗三個月特訓班送上自民黨有史以來最大勝選以後，他今天早上就叫香港法院公佈對黎智英的判決，重判20年。

胡采蘋表示，黎智英案其實一延再延拖了很長時間，這次訂在日本大選後宣判，也不再延期，就是習大大洩憤的表現。

這個人你不用去猜他會不會打台灣，他只要爆氣就會不管三七二十一亂打，沒有什麼將不知兵、兵不知將的考慮，沒有什麼張又俠煞車皮拔掉了會加速打台灣的這種理性考量，沒有加快也沒有變慢，因為他就是這種沒什麼理性的人。

所以台灣能做的，就是要讓自己非常強大，不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰，這都是幼稚園小朋友的想法。胡采蘋直言，這種人只怕揍，你揍痛他了，他就不敢了。

高市早苗的狂勝根本就是習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英。胡采蘋說，他就是這種人。

