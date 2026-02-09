胡采蘋：黎智英遭重判20年根本是習近平洩憤

▲「財經網紅」胡采蘋分析，習近平在「一手促成」高市早苗大勝後無能狂怒，只好去重判黎智英洩憤。圖為兩人會晤資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日本率領自民黨在第51屆眾議院選舉獲得壓倒性勝利，而日本大選開票一天後，香港壹傳媒集團創辦人黎智英今（9）日遭香港高等法院判處20年有期徒刑。兩件事雖然看似各自發生在日本與香港，但媒體人「財經網紅」胡采蘋分析，背後都與中國國家主席習近平有關，認為習近平在「一手促成」高市早苗大勝後無能狂怒，只好去重判黎智英洩憤。

胡采蘋今日在臉書發文表示，「其實張又俠被抓後，我根本不認為他被抓跟台灣有什麼關係，習近平跟張又俠從2012年一起坐鎮軍委會至今，任何意見不合都是長期的不合，真正導致他被抓的原因，遠因是火箭軍之爭，近因是習近平在馬杜羅被抓以後，整個人都很瘋癲、爆氣」。

胡采蘋指出，「習大大處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人，而昨天他一手把高市早苗三個月特訓班送上自民黨有史以來最大勝選以後，他今天早上就叫香港法院公佈對黎智英的判決，重判20年」。

胡采蘋強調，「黎智英案其實一延再延拖了很長時間，這次訂在日本大選後宣判，也不再延期，就是習大大洩憤的表現」。

胡采蘋進一步表示，「這個人你不用去猜他會不會打台灣，他只要爆氣就會不管三七二十一亂打，沒有什麼將不知兵、兵不知將的考慮，沒有什麼張又俠煞車皮拔掉了會加速打台灣的這種理性考量，沒有加快也沒有變慢，因為他就是這種沒什麼理性的人」。

胡采蘋最後結論，「所以台灣能做的，就是要讓自己非常強大，不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰，這都是幼稚園小朋友的想法。這種人只怕揍，你揍痛他了，他就不敢了。高市早苗的狂勝根本就是習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英。他就是這種人」。

