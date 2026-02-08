胡采蘋：2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度
記者李鴻典／台北報導
電影《世紀血案》近日舉行殺青記者會，這部片以台灣歷史上極其沈痛的林宅血案為原型，藝人李千娜稱「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」財經網美胡采蘋說，2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度。
胡采蘋發文指出，林宅血案裡，她自己覺得最恐怖的事情，就是一個人到底要怎麼樣才能讓自己活下去。
你的人站在法庭上，承受著佛地魔般的迫害，即將被剝奪生命或自由。而你的媽媽、你的三個女兒，在二二八當天全部被殺，只有其中一個孩子尚存一息。
從此你的一生，都要承受著是不是自己害死了母親的終極逼問，昊天罔極，永遠難報親恩，人如何能活得下去而不瘋，真的不敢想像。「這是我連想都不敢想的事情，因為想了以後可能會憂鬱症很久，也是我覺得整起事件最恐怖的地方」。
然而終於有一件更恐怖的事情發生了，那就是事件四十年後，有妙齡花樣女子，一臉無辜，指稱一個人在軍事法庭受審、全家在二二八被滅門，如果你知道真正的真相，真相可能沒有那麼嚴重，沒有那麼恐怖。胡采蘋說，「2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度」。
對於發言惹議，李千娜發出聲明回應：
針對這次《世紀血案》電影事件，
我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，
對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。
同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，
我虛心接受所有的建議、批評和指教。
對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，
希望事情能有負責任的處理，
然目前僅獲得草率的回應。
林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，
帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，
也是整體台灣社會的共同傷痛。
我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，
只有尊重和敬畏，
因此以個人身份站出來面對。
有關於電影內容，
在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，
我只專注於自己是客串的小角色，
忽略了整體的脈絡與份量，
沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。
對於以上，我非常後悔，不斷反省。
製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，
邀請我幫忙四天，客串角色。
劇中我是個雜貨店老闆娘，
最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，
是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，
表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。
我因對這個角色共感所以接演，
但忽略了事實本質，
僅以經驗和對人的信任接受邀請，
更甚者，這幾天經大家查證，
才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。
針對沒有清楚查證，我責無旁貸，
同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。
此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，
輕率的態度和錯誤的言論，
未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，
再一次，我致上最大的歉意。
林宅血案這樣殘酷的悲劇，
臺灣白色恐怖的這段歷史，
無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。
長期以來，
我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，
用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，
此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，
也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，
更耗費了許多社會資源，再次抱歉。
除了檢討和接受所有的批評，
我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，
捐贈給慈林基金會，
這並非為了換取諒解或平息爭議，
而是希望能表達最基本的歉意。
再次對所有被影響的人致上最深的歉意
李千娜
