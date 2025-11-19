胡釋安借房給粿粿住捲入風暴 小禎嘆：每個人都會交友不慎

【緯來新聞網】小禎（胡盈禎）今（19日）出席保養品活動，近期弟弟胡釋安捲入粿粿外遇王子的「粿王事件」，被抖出粿粿和老公范姜彥豐鬧離婚後，借住在胡釋安信義區住處，後來胡釋安發聲明澄清，小禎則透露雖然住樓上樓下，但很少遇到，自嘲彼此不熟。

小禎很少見到弟弟。（圖／記者王人傑攝）

小禎坦言，胡釋安平常有沒有在家都不知，有時候會在電梯遇到弟弟和其女友。她看到新聞有問胡釋安事情怎麼會變成這樣，「他說不知道，講的其實就跟聲明內容一樣。他處理得滿好的，有即時請對方搬離也有跟范姜解釋」。



她認為，「每個人都有交友不慎的時候，身邊覺得很好的人，過幾年後會發現跟想的不一樣，人生都會經歷過」，被虧在講前夫李進良？她笑言，「他是前夫，不是朋友」。

小禎戀愛後很幸福。（圖／記者王人傑攝）

自從小禎認愛小7歲廚師男友Allan，散發出的幸福感滿滿，透露對方和女兒互動也不錯，還會愛鬥嘴。他們交往半年，沒有想過再婚的事，「還沒想那麼多，現在講這些都太早，我們都是順其自然，沒有設定也不想給彼此太大壓力」。不過親媽秀秀目前還沒見過男友，她也沒見過男方父母。



提到前夫李進良，有週刊爆料他們為了女兒Emma教育問題爆發爭執，小禎很傻眼說：「台灣最不缺編劇了，我跟女兒感情這麼好耶，連我朋友們都說怎麼週刊寫的跟他們看到的不一樣，但沒關係啦，這種事情這麼多年都有」。

粿粿（左起）、王子、胡釋安一起上過胡瓜節目。（圖／翻攝胡釋安IG）

