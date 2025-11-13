胡釋安坦承「讓粿粿暫住家中」 否認掩護不倫戀：不知情被牽連

胡釋安（左圖左）被指掩護粿粿（右圖）、王子地下情，發聲明闢謠。（翻攝自胡釋安臉書、粿粿IG）

粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）波及周邊星友，美國行被形容是偷情之旅，同行的簡廷芮與王品澔被轟知情不報，甚至是「雙出軌」；《鏡週刊》又爆出胡瓜兒子胡釋安暗助粿粿出軌，提供自己的住處讓粿粿住，還能安全和王子相約。胡釋安今（13日）晚發出3點聲明，坦承家裡確實讓粿粿暫住，但並不知情婚內出軌的事，「知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助」。

胡釋安聲明指出，當時基於和粿粿友情，得知她需要空間處理離婚事宜，且范姜彥豐知情的前提下，徵得女友同意，才讓粿粿暫住家中，他提供協助時，只知道粿粿和范姜彥豐在處理婚姻問題，「對於有關婚外情等毫不知情」。

廣告 廣告

胡釋安強調「從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖」，事後才從范姜彥豐那裡得知婚外情，知道之後也立即請粿粿搬離並停止協助，稱是在不知情下被牽連。

胡釋安聲明：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士（粿粿）與范姜彥豐先生婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明如下： 一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷靜，且其配偶范姜彥豐先生知情」之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。 二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。 三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明,請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導,並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。





更多《鏡新聞》報導

宜蘭大淹水！陳定南37年前「水深及腰勘災」 在地人：又懷念他了

坤達閃兵不到1個月光速復工《玩很大》 打臉吳宗憲「閉門反省」說

桃猿4將直播提「吃蛆、被炒」狠酸球團 應援團長Aby：屬個人行為