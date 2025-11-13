胡釋安急發聲明認「曾提供粿粿住所」 已向范姜彥豐說明清楚

胡釋安證實粿粿層長期暫住自己家。（圖／翻攝自胡釋安臉書）

啦啦隊女神粿粿與丈夫范姜彥豐婚變持續延燒，范姜事後公開指控粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），更指出今年3月底粿粿赴美旅遊兩周，返台後態度轉變、幾乎不再回家。如今再爆出，粿粿從那段時間起便長期暫住胡釋安家，該處也成為她與范姜分居、以及與王子私下碰面的地方。

對此，胡釋安今（13日）傍晚透過律師發出聲明，首度公開回應此事。他表示：「已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的，走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」並強調相關事件應回歸當事者處理，「希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善落幕」。

事實上，本刊早在今年9月曾直擊，粿粿接完孩子下課後，隨即驅車前往胡釋安與小禎共同居住的信義區大樓。當時小禎否認粿粿住在她家，並澄清兩人「不認識」。不過，由於兩人為上下樓鄰居，外界揣測粿粿實際上可能暫居胡釋安樓層。如今胡釋安透過律師正式說明，強調自己並非事件相關人，也無涉任何感情糾葛，盼外界停止過度聯想。

聲明書全文：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生間

婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間

「處理離婚事宜並冷靜」，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暂提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。

二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。

三、在此事件中，本人是在不知情下被牽速。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆测、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不資報導，本人都將蒐證並交由律師處理。

聲明人：胡釋安

律師：江皇樺律師 桀彬國際法律事務所

胡釋安傍晚透過律師發出聲明，表示已跟范姜彥說明清楚我的立場及感受。（圖／翻攝自胡釋安臉書）

