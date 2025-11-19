胡釋安房子借粿粿住惹風波 小禎曝姊弟「談話內容」、社區巧遇狀況

小禎分享與弟弟胡釋安的談話內容。潘佳琪攝

女星小禎今（19天）出席活動，現場驚喜幫她慶生，女兒突然出在影片中，美貌相當引人注目，主持人開玩笑說，女兒就是來搶代言的，不過真的很驚喜，沒想到她會拍那個影片。另外，她也提到了弟弟胡釋安捲入粿粿、范姜彥豐婚變風波一事。

胡釋安日前房子借粿粿住，意外捲入她與范姜彥豐的婚變風波，小禎被問及有沒有念弟弟，她笑說：「大家也知道我跟我弟弟不熟。」此外，小禎也表示，自己沒在社區遇到粿粿，連弟弟都很少遇見，頂多就是在停車場遇到弟弟跟女友而已。有問胡釋安說「怎麼會這樣子」，弟弟表示「他真的不知道」，跟小禎講的內容真的就是聲明裡講的那樣。小禎感嘆，至少弟弟知道粿粿外遇的狀況後，有即時請她搬離，也有跟范姜彥豐解釋。至於爸爸有沒有念弟弟或討論這件事，小禎並不清楚。

被問到說，有跟胡釋安說「交友要謹慎」嗎？小禎笑說：「我自己沒資格講這個話，大家一定都有交錯朋友的時候，那就是一個長大的過程。」此外，之前有爆料指出，女兒Emma想出道，但小禎希望女兒當前課業為重，母女倆因此鬧不合。小禎對於爆料超無言表示，「女兒跟我感情這麼好」，每次看週刊裡的故事跟我們當事人好像不是同一人，根本沒有什麼母女倆不講話的事情，對於這些不識爆料，看開了，習慣了，女兒則是不會看這些新聞。

小禎透露，Emma目前台灣、國外大學同時都有在申請，李進良也有幫忙準備。希望她目前以課業為主，因為她認為「要先把該做的做完，再做想做的事」，她也無奈嘆，女兒想法每天都在變，科系的選擇，藝術、演藝都有在想，跟演藝圈沒關聯的也有在想，自己會幫她分析。爸爸李進良是醫生，被問說Emma有沒有想過當醫生，小禎透露，她有想過當獸醫，但小禎跟爸爸是希望「她能放過這些毛孩子」。



