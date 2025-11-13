胡釋安承認提供住所給粿粿 強調「不知情出軌」

【緯來新聞網】胡瓜兒子胡釋安因為《全明星運動會》與粿粿、王子（邱勝翊）變成好友，也是兩人出軌的美國行成員之一，今（13日）就被指是范姜彥豐指控的「第三者協助隱瞞」，而粿粿也曾被拍到進出胡釋安和小禎所住的信義區大樓，原來就是住在胡釋安提供的住所。稍早，胡釋安發出聲明否認，並表示，「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」。

廣告 廣告

胡釋安（左二）承認在粿粿（右一）、范姜彥豐（右二）談離婚時提供住所。（圖／翻攝自胡釋安臉書）

胡釋安在聲明中坦言因基於和粿粿友情，在被告知對方需要空間「處理離婚事宜並冷静」時提供了住所，但當下僅知情「雙方正在處理婚姻問題」，強調「對於有關婚外情等毫不知情。」他也說自己「從未認同任何情感不忠行為」，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖，他表示自己是透過范姜彥豐才得知婚外情一事，也在知情後，就請粿粿搬離並停止任何協助。

胡釋安發聲明。（圖／翻攝自胡釋安臉書）

他認為自己在事件中遭牽連，不滿說：「本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人『知情包庇』，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。」揚言對於不實指控將蒐證並交由律師處理。

更多緯來新聞網報導

張學友獨寵台粉這2首第一次唱 《你最珍貴》找「他們」合唱超震撼

這對好萊塢夫妻「連上廁所都一起」 親自上陣猛撞玻璃門