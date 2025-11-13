胡釋安捲粿王婚外情切割！范姜彥豐出面緩頰：理解處境

胡釋安捲入范姜彥豐與粿粿婚變事件。（圖／翻攝自胡釋安、粿粿IG）





范姜彥豐上月公開指控妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，豈料，週刊今（13）日爆料胡釋安將住處借給粿粿暫住，從中暗助2人相約，對此，胡釋安稍早發布3點聲明，強調是在「毫不知情」的情況下住處借給粿粿暫住，事後透過范姜彥豐得知真相，已立刻請對方搬離，並譴責婚姻不忠的行為。而范姜彥豐也出面回應了。

胡釋安被爆出提供住處方便粿粿與王子相約的消息曝光後，社群平台湧入不少網友攻擊，而他也發布律師聲明重申自己並無「知情包庇」，范姜彥豐也出面回應，呼籲外界理性看待表示：「安安已私下向我說明並致歉，我理解他的處境，希望不要再讓無辜的朋友受到波及。」

范姜彥豐出面為胡釋安緩頰。（圖／翻攝自胡釋安IG）

胡釋安在聲明中也提及，當初是基於與粿粿的友情才借給她暫住，對方當時告知需要空間「處理離婚事宜並冷静」，並在獲得范姜彥豐同意的前提下，「經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。」對於婚外情一事毫不知情。

事實上，粿粿今年初與王子、簡廷芮、王品澔、晏柔中夫妻、胡釋安等人同遊美國，而范姜彥豐先前在影片中也指出兩人婚變的關鍵時間點就在美國行回國後，甚至控訴好友協助隱瞞，並退追 退簡廷芮和王品澔引來熱議，如今就連胡釋安也捲入事件中，讓外界相當關注事件走向。



