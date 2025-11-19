胡釋安捲粿粿外遇風波 胡小禎嘆：交友不慎人人都有過

胡小禎被問到弟弟胡釋安的風波，她坦言姊弟之間「真的不熟」。（圖／侯世駿攝）

啦啦隊女神粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變持續延燒，范姜彥豐指控粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），之後更爆出藝人胡釋安疑似提供住處，讓兩人有見面的「安全空間」。對此，胡釋安第一時間發出聲明撇清，強調自己從未認同、包庇出軌行為，也是在知情後立刻要求粿粿搬離住處，並表示一切皆有向范姜彥豐說明。

今（19日）胡小禎出席代言活動，被問到弟弟胡釋安的風波，她坦言姊弟之間「真的不熟」，平時住在同一棟大樓卻很少見面，「我在電梯遇到他跟女朋友，他們什麼時候在家我都不知道。」她說，事發後有詢問弟弟情況，「他說他真的也不知道，跟我們講的就跟聲明書一樣的事情，知道這件事就真的避嫌，也是經過他女朋友同意，至少有即時做這件事情，跟范姜彥豐解釋」。

廣告 廣告

至於弟弟是否是交友不慎？胡小禎笑回：「我沒資格講，每個人都有交友不慎的時期過，每個人都有碰過，這就是成長過程。」此外，胡釋安發出聲明後，范姜彥豐也出面聲援，在對方的聲明貼文下留言：「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空