胡釋安捲粿粿、王子不倫風波！親姊小禎傻眼 嘆「每個人都有過交友不慎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
范姜彥豐日前以影片爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），指控粿粿與王子等人去了一趟美國後整個人都變了，日前傳出胡釋安負責接應粿粿、王子，讓胡釋安發聲明撇清關係，今（19）日小禎出席活動時，談到弟弟捲入風波中，表示：「他（胡釋安）處理滿好的。」不忘感嘆，每個人都有交友不慎的時期。
小禎與胡釋安住在上下樓，今天受訪時問道是否知情粿粿曾暫住胡釋安家，小禎直呼：「我跟我弟真的不熟，雖然住樓上樓下，沒見過粿粿住他家的時期，我只遇到我弟跟他女朋友，我連他什麼時候在家都不知道。」
小禎透露，當時有傳訊息問胡釋安狀況，「他說他真的也不知道。」被問到有沒有以自身經驗教學弟弟怎麼避嫌，她笑說：「他處理的滿好的，我看聲明書啦！至少有即時做這件事，有做到這些就好。」她也感嘆：「每個人都有交友不慎的時期過，每個人都有碰過，這就是成長過程。」
