胡釋安無辜捲粿粿外遇風波 小禎笑喊：我沒資格說他

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿近日被爆婚內出軌王子，引發軒然大波，老公范姜彥豐更氣到直接發聲。期間外傳胡釋安提供住處讓粿粿暫住，胡釋安事後證實確有提供房子，但強調並不知情婚外情內幕，後續也立刻向范姜彥豐解釋。范姜彥豐也回應，希望無辜朋友不要再被波及。今小禎出席活動受訪，被問到弟弟胡釋安狀況，笑說：「我跟我弟真的不熟！」

小禎解釋自己雖然與弟弟住在同一個社區，但住了30多年，跟鄰居都不熟，僅偶爾在電梯遇到弟弟與他女友，並沒有深度往來。被問是否因為此風波斥責弟弟？小禎說：「他跟我說的，跟他聲明的一樣。」她認為弟弟後續處理得不錯，立刻澄清、也向當事人解釋完畢，算是負責任的態度。

外界質疑胡釋安是否「交友不慎」？小禎笑說：「我沒資格說他啦，我也會有交友不慎的時候！」強調每個人都可能遇到看錯人的時刻，態度中立。

小禎出席活動回應弟弟胡釋安爭議事件。

胡釋安無辜捲入粿粿外遇風波。

