胡釋安爆「提供住處」包庇粿粿！發378字聲明：透過范姜了解真相
粿粿、王子出軌風波持續延燒，范姜彥豐控訴王子幫一行人前往美國遊玩之後，粿粿回台態度匹變，不但提出要離婚，甚至徹夜未歸，隨著同行的簡廷芮、王品澔被爆出也有曖昧情，女方多次發聲明否認，今（13日）胡適安也被捲入風波之中，被指粿粿在分居協商期間，是由他提供住處，並私下幫助粿粿、王子談不倫戀，對此，胡釋安也發文強調，自己已經透過范姜彥豐了解真相，「清楚表達我之前確實是不知情的。」
胡釋安在IG發文表示：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」他強調相關事件應該要回歸到當事人，「希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕。」
胡釋安同時也發布律師聲明書，「婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽。」他解釋自己身為粿粿好友，只被對方告知正在處理離婚事宜需要冷靜，在知道范姜彥豐也知情後，和女友討論，決定讓粿粿暫時住在他們的住處，「本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。」他也強調自己不認同任何感情不忠的行為，更沒有進行包庇。
胡釋安表示，自己是透過范姜彥豐才知情粿粿的出軌行為，在知情後已經請粿粿搬離住處，「在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人『知情包庇』，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。」他強調對於不實指控，自己將會蒐證並交由律師處理。
