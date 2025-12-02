胡釋安當裝修工人 秀「驚人體力」鹿希派看傻眼

胡釋安（右起）、徐新洋、鹿希派挑戰當一日裝修工人。（星二代很忙內提供）

鹿希派與徐新洋近日上網路節目《星二代很忙內》錄影挑戰一日裝修工人，正式上工前得先練習釘槍操作，這時三人個性差異十分明顯，鹿希派與徐新洋如老手般動作俐落，胡釋安則顯得謹慎保守說：「安全為優先，我就是一個新人，以不要受傷為主。」話才講完，徐新洋就因瞄不準讓釘子亂飛，鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」胡釋安聽聞立刻往後退三步，直呼太可怕，徐新洋倒是老神在在，還笑說自己應該流血了，好在脫下工作手套後發現只是輕微擦傷，徐新洋說：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」

當天錄影，胡釋安一來就信心滿滿表示，自己在大學時期曾修過木工課程，應該可以贏過兩位「前輩」，果然一上工就給鹿希派和徐新洋「下馬威」，原本需要鹿希派與徐新洋合力搬運的厚重木板，胡釋安竟能獨自扛起，驚人體力讓鹿希派看了超傻眼。

第二關裁切木頭，胡釋安更是緊張，甚至隔著鏡頭都能看得出他的戒慎恐懼，胡釋安說：「我擔心沒有操作好，可能噴掉或者沒有注意到什麼讓手刮到。」他坦言看到徐新洋在練習切木頭時，因為沒有照師傅教的將機器收回，木頭險些彈開的瞬間有點害怕。不過好在後半段工序就沒有了不熟悉的機械操作，靠的是體力與細心的木材貼皮與批土，三人的性格再次展現差異，鹿希派走豪爽路線，徐新洋是體力擔當，一個人就塗了四分之三面牆，胡釋安則是細心、緩慢，成品還被師傅稱讚品質相對好。

經過一天工地洗禮，胡釋安總結說：「我有聽新洋跟我說很累，實際來體驗看看，真的是名不虛傳。」鹿希派則有不同感悟，聯想到自己餐廳經營，鹿希派說：「開餐廳每一天都是錢在跑，所以過去要裝修最好同一天把所有工班全部叫來，原來這個對師傅們來講是心很累的，因為彼此間會互相干擾，沒有到現場體驗過，真的不會發現這些實際職場細節。」

