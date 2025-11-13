胡釋安發3點聲明「認房子借粿粿住」 范姜彥豐揭婚外情後「請她搬離」

胡釋安（左2）發聲明澄清。

藝人胡釋安今（13）日透過社群平台發布聲明，首度正式回應近日被捲入友人江瑋琳（藝名粿粿）婚變風波一事。他承認曾短暫提供自家住所讓粿粿暫住，但強調此舉純屬友情出於不知情，且在丈夫范姜彥豐揭露婚外情後，已立即要求粿粿搬離。胡釋安並警告，若有媒體持續不實報導，將蒐證提告。

胡釋安在聲明中表示，事件源於粿粿向他求助時，聲稱「需要空間處理離婚事宜並冷靜」，並強調范姜彥豐事先知情，且經胡釋安女友同意後，才提供台北信義區的同住居所作為臨時住所。他強調：「本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。」

聲明進一步澄清，胡釋安本人「從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖」。他表示，是在事後透過范姜彥豐才得知粿粿涉嫌婚外情細節，並「在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助」。胡釋安自稱「在此事件中，本人是在不知情下被牽進」，對外界指控他「知情包庇」的說法深感不滿，認為這不僅違反事實，也損害其名譽。

胡釋安最後嚴正警告：「本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實揣測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。」

回顧事件始末，粿粿與范姜彥豐的婚姻風波於上月底爆發。范姜彥豐公開指控妻子婚內出軌「王子」（邱勝翊），並爆料粿粿從美國旅行返台後，便暫住胡釋安住所，疑似方便與王子約會。

