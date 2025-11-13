胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境

粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

胡釋安13日發出聲明，表示對王子邱勝翊、粿粿的婚外情毫不知情，已和范姜彥豐了解詳情（圖／翻攝自IG、喜鵲娛樂）

胡釋安因為《全明星運動會》與王子、粿粿、王品澔等人成為好友，社群上經常能看出幾人出遊的照片。粿王風波爆出後，傳出粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡釋安提供住處，使得胡釋安被臆測其是否早就知道粿粿、王子婚外情。

對於猜測，胡釋安透過律師強烈否認，表示僅得知粿粿需要空間，處理離婚事宜，只知雙方婚姻出現問題，但對婚外情等毫不知情，「本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。」

范姜彥豐看到聲明後回應：「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導