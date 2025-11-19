胡釋安衰捲粿王風波 小禎為弟抱屈強調：整件事也避嫌了

胡釋安衰捲粿王風波。（翻攝自胡釋安臉書）

范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人在談離婚過程中，粿粿更搬到胡釋安家裡住了２個月，新聞曝光後胡釋安發三點聲明，承認讓粿粿向他說明清楚立場及感受，目前已請粿粿搬離住家。而小禎今（19日）出席保養品10週年代言活動，對於弟弟胡釋安被捲入范姜家務事，也做出回應。

小禎與弟弟胡釋安住在同棟樓，對於弟弟在不知情情況下，讓粿粿住進家中，對此小禎也在新聞曝光後主動關心胡釋安，她說：「我沒見過粿粿，我只有在電梯遇到我弟跟他女友，他什麼時候在家我也不知道。」

小禎認為胡釋安雖讓粿粿來家中避風頭，但是在女友同意下才讓粿粿住進家中，為此她大讚胡釋安處理得當，更強調「整件事也避嫌了，至少他有即時有做這件事。」她認為「每一個人都有交友不慎的情況，總是會有你覺得是很好的人，但他不是你想像，這件事一個成長的過程。」

