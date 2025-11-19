胡釋安衰捲「粿王」婚外情 小禎認：人總有交友不慎的時候

小禎19日出席活動。（池宗玲攝）

前啦啦隊女孩粿粿與好友邱勝翊（王子）爆出婚外情，在與3年丈夫范姜彥豐分居期間借住好友胡釋安住處，爾後又傳出胡釋安知情包庇，好讓「粿王」方便約會；一向好脾氣的胡釋安為此請託律師發布聲明，住在同一棟樓的姊姊小禎（胡盈禎）今（19日）出席 W.SHOW 10周年記者會，表示事後有問過弟弟此事，也自嘲她們姊弟之間相當不熟。

小禎說，胡釋安平常是否在家她都不曉得，但有時候會在電梯遇到弟弟和其女友。她看到新聞時，有問胡釋安事情怎麼會變成這樣，「他說他也不知道，他跟我們講的其實就跟聲明內容一樣。他處理得滿好的，有即時請對方搬離也有跟范姜解釋」。

小禎今笑言她與弟弟很不熟。（池宗玲攝）

她認為，每個人都有交友不慎的時候，「身邊覺得很好的人，過幾年後會發現跟想的不一樣，人生都會經歷過」。被虧是否在講李進良？她笑言，「他是前夫，不是朋友」。

小禎日前大方認愛小7歲廚師男友Allan，今談及對方時滿臉笑容，透露他與女兒Emma互動很好，也很愛鬥嘴。她說，2人交往半年，沒有想過再婚的事，「還沒想那麼多，現在講這些都太早，我們都是順其自然，沒有設定也不想給彼此太大壓力」，媽媽秀秀目前還沒見過男友，她也沒有見過男方父母。

另，日前週刊報導她與前夫李進良為了女兒Emma教育問題爆發爭執，小禎不以為然的說：「台灣最不缺編劇了，我跟女兒感情這麼好耶，連我朋友們都說怎麼週刊寫的跟他們看到的不一樣，但沒關係啦，這種事情這麼多年都有」。

她透露，Emma正在申請國內外的大學，還沒決定將來要在哪邊就讀，至於科系更是每天都有新的想法，「我希望她健康平安就好，現在希望她以學業為主的原因是因為，這是她現階段該做的，等她做完再去做想做的」。

