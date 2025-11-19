胡釋安衰捲「粿王」風波！小禎揭私下對話：怎麼鬧成這樣

胡釋安捲入「粿王」風波，小禎揭私下對話。（圖／翻攝自胡釋安IG、記者陳怡伶攝）





藝人范姜彥豐先前指控妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，隨後爆出胡釋安將住處借給粿粿暫住，事後胡釋安發文強調對「粿王戀」毫不知情，並且已經請對方搬離。對此，姊姊小禎（胡盈禎）今（19）日出席活動，被問到這件事情也回應了。

小禎與弟弟胡釋安住在同棟不同樓層，她坦言從來沒有遇過粿粿，「我在電梯只遇到我弟跟他女朋友，或是從停車場上來，都沒有遇過任何人，他什麼時候在家我也不會知道。」至於有沒有傳訊關係弟弟，「有問他說怎麼會鬧成這樣子」。

廣告 廣告

小禎透露，胡釋安也直言「真的不知道」，「他後來處理得蠻好的，就避嫌了。」小禎笑說自己也是看聲明書，從范姜彥豐口中了解事情後，也請粿粿搬離，「至少他有即時做這件事情，有親自跟范姜解釋，有做到這些就好了。」有沒有弟弟提醒交朋友要謹慎，小禎自嘲「我自己都沒資格講這種話」。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐快看！謝和弦寫工具人歌邀合作 誇他唱歌「比王子好聽」

●Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己

●粿粿婚變爆偷吃！Melody吐過來人心聲：每家都有難念的經

