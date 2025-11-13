胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情

胡釋安也是王子美國行的成員之一（圖／翻攝自IG）

粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，暗中幫助粿粿和王子約會。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」

另一方面，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，被爆出回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導