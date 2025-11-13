胡釋安認了「曾讓粿粿借住」但事前不知婚外情 稱絕無包庇、不認同感情不忠

胡釋安發3點聲明，坦言確實曾讓粿粿借住，但事前對婚外情毫不知情。（翻攝自粿粿IG、本刊資料照）

粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）話題持續延燒，本刊今（13日）報導，綜藝大哥胡瓜兒子胡釋安提供住處讓粿粿能夠分居丈夫范姜彥豐，讓她有安全的地方和王子相約，暗助兩人不倫。對此，胡釋稍早發出3點聲明，坦言確實曾讓粿粿借住，但對婚外情毫不知情，強調絕無包庇，得知後也馬上請她搬離。

胡釋安表示，透過范姜得知真相後，已清楚說明他的立場及感受，也清楚表達自己之前確實不知情。「走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」呼籲相關事件應回歸至當事者，盼外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕。

胡釋安聲明如下：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生問婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明。

本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情,在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷静，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。 本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。 在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。

胡釋安發3點聲明，坦言確實曾讓粿粿借住，但事前對婚外情毫不知情。（翻攝自胡釋安 安安臉書）

