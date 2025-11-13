胡釋安認讓粿粿住家裡！范姜彥豐45字洩心聲

娛樂中心／楊佩怡報導

前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）的婚內情風暴持續延燒，在老公范姜彥豐拍片控訴後，粿粿以17分鐘長片回應、王子也二度發聲明公開認錯。近日卻傳出藝人胡釋安讓粿粿住進家裡，遭網友質疑有知情包庇的嫌疑，而胡釋安本人則在IG貼出律師聲明，駁斥傳言。對此，范姜彥豐也在貼文下留言發聲：「理解他的處境」。





胡釋安認「讓粿粿住家裡」駁斥幫包庇！范姜彥豐45字曝「私下對話」：理解他處境

胡釋安在IG發出律師聲明，認有讓粿粿暫住家中，但有經過范姜彥豐和女友的同意。（圖／翻攝自胡釋安IG）

近日網傳胡釋安讓粿粿借住家中，遭網友質疑他明知粿粿發生不倫戀，但選擇包庇。對此，胡釋安今（13）日在IG上曬出律師聲明，內容包括3點，首先被粿粿告知需要空間「處理離婚事宜並冷靜」後，有告知范姜彥豐；在范姜先生知情，並經本人女友同意後，才短暫提供粿粿暫住。他強調自己僅知道粿粿和范姜彥豐在處理婚姻問題，對於婚外情之事毫不知情。同時也指出自己是經由范姜彥豐告知，才知道事情原委，並立即請粿粿搬離住處，也馬上對女方停止一切協助。

胡釋安認「讓粿粿住家裡」駁斥幫包庇！范姜彥豐45字曝「私下對話」：理解他處境

胡釋安強調是經由范姜彥豐（左）告知，才知道粿粿（中）與王子（右）的不倫戀，強調自己沒有知情包庇。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

最後，胡釋安重申「在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人『知情包庇』，除嚴重違反事實外也損害本人名譽」。而胡釋安也在內文表示：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕」。對此，范姜彥豐也現身留言區發聲，他表示：「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及」。

胡釋安認「讓粿粿住家裡」駁斥幫包庇！范姜彥豐45字曝「私下對話」：理解他處境

范姜彥豐現身留言區洩心聲，強調胡釋安已向他說明並致歉。（圖／翻攝自胡釋安IG）





