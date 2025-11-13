胡釋安認「讓粿粿借住」：已請她搬家 駁斥暗助粿王不倫戀

胡釋安（右圖左）與王子、粿粿、王品澔等人在《全明星運動會》成為好友。翻攝自臉書



粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊）婚外情風暴延燒半個月，今（11/13）週刊再踢爆，胡瓜之子胡釋安疑似暗助兩人發展不倫關係、甚至提供住處讓兩人密會。對此，胡釋安稍早在臉書發出聲明，承認確實曾把住處借給粿粿暫住，但強調自己完全不知情、不可能包庇婚外情，更重話警告若再遭誣指將提告維權。

胡釋安發文表示，事件發展至今讓他「深感難過與可惜」，並強調事件應回歸當事者處理，盼外界給予空間。胡釋安表示，當時粿粿對他表示，要和范姜彥豐處理離婚，需要空間冷靜。於是胡釋安在范姜本人也知情的前提下，經自己的女友同意，把兩人的同居住處借給粿粿暫住。

胡釋安強調，他所知道的僅是兩人「在談離婚」，完全不知道婚外情的部分，他個人「從未認同任何情感不忠行為」，得知原委後立刻要求粿粿搬離，之後也不再提供任何協助。對於外界指控自己早知內情並協助隱瞞，已嚴重違反事實，「若再有媒體捕風捉影，我將保留法律追訴權、委由律師處理。」

