胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光

四季線上／陳軒泓 報導

鹿希派與徐新洋挑戰一日裝修工人，特地找來同樣是星二代的好友胡釋安前來助陣，事前胡釋安信心滿滿表示，自己在大學時期曾修過木工課程，應該可以贏過兩位「前輩」，果然一上工就給鹿希派和徐新洋下馬威，原本需要鹿希派與徐新洋合力搬運的厚重木板，他竟能獨自扛起，驚人體力讓鹿希派看了超傻眼。

鹿希派（左起）、徐新洋、胡釋安體驗裝修工人（圖／Yahoo星二代很忙內）

正式上工前得先練習釘槍操作，鹿希派與徐新洋如老手般動作俐落，胡釋安則顯得謹慎保守，他說：「安全為優先，我就是一個新人，以不要受傷為主。」話才講完，徐新洋就因瞄不準讓釘子亂飛，鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」胡釋安聽聞立刻往後退三步，直呼太可怕，徐新洋倒是老神在在，還笑說自己應該流血了，好在脫下工作手套後發現只是輕微擦傷，徐新洋說：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」

徐新洋（中）釘槍誤射險「灌進手裡」（圖／Yahoo星二代很忙內）

裁切木頭時，胡釋安更是緊張，他坦言看到徐新洋在練習時，因為沒有照師傅教的將機器收回，木頭險些彈開的瞬間有點害怕。經過一天工地洗禮，胡釋安總結說：「我有聽新洋跟我說很累，實際來體驗看看，真的是名不虛傳。」，鹿希派則聯想到自己餐廳經營，「開餐廳每一天都是錢在跑，所以過去要裝修最好同一天把所有工班全部叫來，原來這個對師傅們來講是心很累的，因為彼此間會互相干擾，沒有到現場體驗過，真的不會發現這些實際職場細節。」

胡釋安（右）體驗木工直呼緊張（圖／Yahoo星二代很忙內）

