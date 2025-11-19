胡釋安遭爆暗助粿粿「3聲明切割」！小禎力挺弟弟：有做到這些就好

記者蔡維歆／台北報導

小禎今天現身代言。（圖／記者趙于瑩攝影）

范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），共同好友胡釋安也被捲入風波，遭指私下提供住處給女方，好讓她有安全的地方和王子約會。13日胡釋安發表3點聲明切割，表明對於這段婚外情並不知情；事後范姜彥豐留言擔保力挺。對此小禎今天出席Ｗ.SHOW代言活動也回應了。

胡釋安（左起）、王子、粿粿私下是好友。（圖／翻攝自胡釋安IG）

小禎笑稱跟弟弟真的不熟，雖然住樓上樓下，但從沒遇過粿粿，只見過弟弟跟女友從停車場上來，「我連他甚麼時候在家都不知道。」那看到新聞後有關心弟弟嗎？小禎透露：「我有問他到底怎麼了？會鬧成這樣？他說他真的也不知道，他跟我講的就像他聲明裡的一樣，而且他知道這件事後就避嫌了，女友也都知道，范姜也知道，我覺得有做到這些就好。」

那胡瓜知道這件事的反應？小禎說不清楚，可能爸爸跟弟弟私下有聊過。那有要胡釋安以後小心交友嗎？小禎自認沒有資格講這些，｢每人交朋友都不可能 一輩子順遂，有些就是你一開始覺得他很好，結果沒過幾年就變成他不是你原來想的那樣，我覺得這就是一個成長過程，每個人一定都遇過。｣

