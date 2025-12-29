胡里艾伯勒爭奪戰升溫! 俄軍插旗宣稱控制 烏軍反駁成「灰色地帶」

俄羅斯27日宣布俄軍已成功占領烏克蘭扎波羅熱州重鎮胡里艾伯勒，不過烏方否認城市全面失守。 圖：翻攝自 X @NSTRIKE1231

俄羅斯國防部 27 日宣稱，俄軍已成功占領烏克蘭扎波羅熱州重鎮胡里艾伯勒（Huliaipole），並釋出影片顯示俄軍在市內多達 41 處地點升起俄羅斯旗幟。不過，烏克蘭方面否認城市已全面失守，強調北部、中部及西部仍處於激烈交戰狀態，胡里艾伯勒目前屬於「灰色地帶」。

胡里艾伯勒戰前人口約 1 萬 2 千人，位於多條交通線交會處，是扎波羅熱防線的重要交通樞紐與戰略據點，該地區長期處於對峙狀態，烏軍歷時三年多將其固守為扎波羅熱防線東端的要塞。

俄軍東部集群自 11 月下旬進入胡里艾伯勒周邊，12 月上旬正式展開攻城作戰，至 27 日宣布控制城市，整體攻勢歷時約一個月。在陣地戰條件下，這一進展被俄方形容為「快速突破」。期間，烏軍為防止失守，緊急調集多支精銳突擊部隊增援，包括第 1、第 24、第 33、第 225 與第 425 突擊團，以及多個機步旅，顯示烏軍對該城防守高度重視。

烏軍調度多個機步旅防止胡里艾伯勒城市失守。 圖：翻攝自 熊熊講堂

然而，戰場消息指出，烏軍增援部隊抵達時間倉促，對當地戰場環境不熟，加上原先駐防的第 102 與第 106 領土防衛旅兵力與裝備有限，導致防線難以穩固。隨著俄軍採取輪番進攻戰術，持續保持攻勢壓力，烏軍未能有效遲滯俄軍推進。

在城市戰階段，烏軍內部指揮與協調問題浮上檯面。多支突擊部隊指責領土防衛部隊虛報戰況、提前撤離，導致反擊行動受阻。相關報導指出，第 102 領土旅此前已遭受重創，士氣與戰力明顯下降，甚至傳出部分軍官帶頭撤離的情況。

相對之下，俄軍將休整完成的第 5 集團軍所屬部隊投入攻城行動，由第 57 與第 60 摩托步兵旅分別自南北方向夾擊，並由第 114 摩托步兵團與第 38 摩托步兵旅支援，在協同作戰下逐步擠壓烏軍防禦空間。俄方稱，烏軍突擊部隊最終被迫撤離市區。

俄軍派出多個摩托步兵旅來進攻並壓縮烏軍防禦空間。 圖：翻攝自 熊熊講堂

另一方面，烏克蘭東部戰線亦傳出指揮失誤爭議。據《烏克蘭真理報》報導，北頓涅茨克州西維爾斯克（Siversk）日前快速失守後，烏軍第 54 機械化旅與第 10 山地突擊旅指揮官因涉嫌虛報防線狀況遭到免職。調查顯示，相關單位長期信任不實回報，導致高層誤判戰場情勢。事後，烏軍高層甚至下令以無人機在市區象徵性插旗，以試圖維持士氣，引發內部質疑。

此外，戰事亦造成外籍志願軍傷亡。烏克蘭方面證實，美國籍志願軍泰・溫蓋特・瓊斯與布萊恩・扎克爾在前線陣亡；俄羅斯志願軍團指揮官丹尼斯・尼基京亦傳出戰死消息。

於烏克蘭前線陣亡的美國籍志願軍泰・溫蓋特・瓊斯與布萊恩・扎克爾。 圖：翻攝自 X @NiKiTa_32156

目前，胡里艾伯勒周邊戰鬥仍在持續，俄軍正增派兵力試圖擴大控制範圍；烏軍則強調尚未完全失守，雙方預料將在扎波羅熱及波克羅夫斯克方向展開更為激烈的爭奪，戰線走向仍待觀察。

