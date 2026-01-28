胡錦濤朱鎔基驚傳雙亡？名嘴揭「拔管」內幕：張又俠老首長恐已被嚇死

國際中心／綜合報導

隨著中共軍委副主席張又俠傳出落馬，北京政壇爆發驚人傳聞。（圖／翻攝自中國國防部）

隨著中共軍委副主席張又俠傳出落馬，北京政壇爆發驚人傳聞。網傳前領導人胡錦濤與朱鎔基近期雙雙離世，甚至有習近平遭反殺躲入地堡等說法。評論員蔡慎坤分析，領導人死訊難瞞，除非政治考量「拔管」否則不會秘不發喪；另傳前總後勤部長廖錫龍疑因政治鬥爭波及家人，驚懼之下病逝，北京氣氛詭譎。

中共政壇近期動盪不安，隨著軍方核心人物張又俠與劉振立被捕的消息傳出，社群平台與海外媒體開始流傳多則未經證實的驚人異動。其中，最引發外界震驚的莫過於中共元老級人物的安危。據社群平台X帳號「lovelycake」及多方消息指稱，現年98歲的前總理朱鎔基與83歲的前總書記胡錦濤已相繼離世，引發外界對中共內部是否發生重大變故的揣測。

胡錦濤驚傳死亡。（圖／翻攝自百度百科）

針對元老離世的傳聞，時事評論員蔡慎坤提出專業分析。他指出，以這類等級領導人享有的頂級醫療照護，即便身患重病（如胡錦濤患有帕金森氏症、朱鎔基機能衰竭），只要家屬與黨中央不願放手，依靠醫療儀器維持生命並非難事。蔡慎坤依其過去在衛生系統工作的經驗斷言，除非黨中央已經談妥政治條件、擬定訃告並下令「拔管」，否則不太可能出現外界瘋傳的「突然死亡」或「秘不發喪」。目前的傳言多半是舊聞重炒，但反映了外界對中共政局不穩的預期。

然而，另一位元老的死訊則顯得較為具體。前中共解放軍總後勤部部長廖錫龍近期傳出因病去世。蔡慎坤透露，廖錫龍是張又俠極為敬重的「老首長」，在張又俠落馬後，廖錫龍的兒子與胞弟據傳也遭不明人士拘捕。在家族遭逢巨變與政治整肅的雙重打擊下，推測廖錫龍極有可能是被激烈的政治鬥爭「活活嚇死」。

除了元老階層的動盪，關於習近平與軍方的鬥爭傳言更是甚囂塵上。網傳張又俠並未束手就擒，反而發動「反殺」，迫使習近平緊急撤往地下指揮部避難。同時，有消息指出習近平正以雷霆手段大舉清洗軍方，因落馬將領人數眾多，當局甚至正在趕工擴建「秦城監獄二號」以收押數千名軍官。

