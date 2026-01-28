胡錦濤、朱鎔基接連離世？蔡慎坤揭可能「拔管」秘辛：多半是冷飯熱炒，反映外界對中共政局的預期

中共軍委副主席張又俠日前爆出被立案調查，中國網路又傳出前領導人胡錦濤與朱鎔基近期接連離世，更有中國國家主席習近平為躲避反殺撤進地堡等說法。評論人蔡慎坤在社群發文分析，該層級的領導人享有頂級醫療照護，除非黨中央談妥政治條件、下令「拔管」，否則不太可能突然死亡。他指出，目前傳言多半是冷飯熱炒，不過也反映外界對中共政局不穩的預期。

近期因張又俠與劉振立傳出被捕，各個社群流傳不少未經證實的異動消息。當中包括有多方消息指稱，現年98歲的前總理朱鎔基與83歲的前總書記胡錦濤已雙雙離世，引發外界熱議。

有關習近平與軍方的鬥爭傳聞同樣沸沸揚揚，網傳張又俠並未束手就擒，並發動「反殺」，習近平則緊急撤往地下指揮部避難。



對於元首級人物相繼離世的傳聞，蔡慎坤分析，該等級領導人享有的頂級醫療照護，即便身患重病，只要家屬與黨中央不願放手，依靠醫療儀器維持生命並非難事。他表示，依過去在衛生系統工作的經驗，除非黨中央已經談妥政治條件，並擬定訃告、下令「拔管」，否則不太可能出現外界瘋傳的「突然死亡」或「秘不發喪」。



蔡慎坤指出，目前的傳言多半是冷飯熱炒，不過也反映外界對中共政局不穩的預期。他說，另一位元老的死訊顯得較為具體，前中共解放軍總後勤部部長廖錫龍近期傳出因病去世，廖錫龍是張又俠極為敬重的「老首長」，在張又俠落馬後，廖錫龍的兒子與胞弟據傳也遭不明人士拘捕。



蔡慎坤表示，在家族遭逢巨變與政治整肅的雙重打擊下，他推測廖錫龍極有可能是被激烈的政治鬥爭「活活嚇死」。

