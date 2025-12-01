胡錫進評日歌手演出受阻：做法過頭 中方損失比較大

（中央社台北1日電）日本歌手大槻真希、濱崎步在上海舉行的演唱會先後遭粗暴中斷及取消，引發非議。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進連日發表評論文章，指唱到一半把人轟下台「過頭了」，不但不夠尊重，且容易給外界攻擊中國提供藉口。而臨時取消演唱會，對中方的損失可能已超過對日方的損失。

胡錫進先是在11月29日，對大槻真希在演唱會上被當場帶離舞台一事發表文章，指任何事情都要掌握尺度，並穩健執行。「演員（大槻真希）唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，過了（過頭了）」。

他說，日本歌手在台上獻唱，只要「歌的內容沒大問題」，就該讓她把歌唱完，再停止接下來的演出，這是「政策執行應有的開明空間」。但唱到一半關燈讓演員下台當場取消演出，「場面過於刺激」，容易產生「治理預期以外的感受」。

胡錫進說，上海作為中國最開放、繁榮的城市，希望這種情況只是孤例，「全國其他地方避免『類似過激表現』發生」。而這一輪對日鬥爭應控制好行動的邊界，操作層面要平穩，「不要把日本民間與日本政府和右翼完全混為一談」。

不過，胡錫進這篇評論大槻真希演唱會被粗暴中斷的文章，發出後不久就被刪除。隨後，他在11月30日發表新文章，轉而評論濱崎步演唱會在舉行前夕被喊卡一事。

胡錫進說，取消濱崎步演唱會雖展現了中方強化對日制裁的決心，但中國演出公司違約和先期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門也減少了一塊消費，從外地提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了週末計劃，這些都是中方的損失。

他提到，濱崎步的演唱會在舉行前1天已形成了「特殊情形」，這個時候取消演唱會，對中方的損失已經可能超過對日方的損失，「那麼是否可以作為特例將它放行呢？」

胡錫進說，希望中國輿論對討論濱崎步演唱會被臨陣取消，能保持「必要的開放性」，不要把它看成是否支持中國制裁日本的立場問題。中國全社會的這種支持是毫無疑問的，但應探討的是如何促進對日制裁的效率和準確，維護制裁的可持續性及韌性。（編輯：邱國強/陳慧萍）1141201