胡錫進評日歌手演出受阻：做法過頭 中方損失比較大
（中央社台北1日電）日本歌手大槻真希、濱崎步在上海舉行的演唱會先後遭粗暴中斷及取消，引發非議。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進連日發表評論文章，指唱到一半把人轟下台「過頭了」，不但不夠尊重，且容易給外界攻擊中國提供藉口。而臨時取消演唱會，對中方的損失可能已超過對日方的損失。
胡錫進先是在11月29日，對大槻真希在演唱會上被當場帶離舞台一事發表文章，指任何事情都要掌握尺度，並穩健執行。「演員（大槻真希）唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，過了（過頭了）」。
他說，日本歌手在台上獻唱，只要「歌的內容沒大問題」，就該讓她把歌唱完，再停止接下來的演出，這是「政策執行應有的開明空間」。但唱到一半關燈讓演員下台當場取消演出，「場面過於刺激」，容易產生「治理預期以外的感受」。
胡錫進說，上海作為中國最開放、繁榮的城市，希望這種情況只是孤例，「全國其他地方避免『類似過激表現』發生」。而這一輪對日鬥爭應控制好行動的邊界，操作層面要平穩，「不要把日本民間與日本政府和右翼完全混為一談」。
不過，胡錫進這篇評論大槻真希演唱會被粗暴中斷的文章，發出後不久就被刪除。隨後，他在11月30日發表新文章，轉而評論濱崎步演唱會在舉行前夕被喊卡一事。
胡錫進說，取消濱崎步演唱會雖展現了中方強化對日制裁的決心，但中國演出公司違約和先期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門也減少了一塊消費，從外地提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了週末計劃，這些都是中方的損失。
他提到，濱崎步的演唱會在舉行前1天已形成了「特殊情形」，這個時候取消演唱會，對中方的損失已經可能超過對日方的損失，「那麼是否可以作為特例將它放行呢？」
胡錫進說，希望中國輿論對討論濱崎步演唱會被臨陣取消，能保持「必要的開放性」，不要把它看成是否支持中國制裁日本的立場問題。中國全社會的這種支持是毫無疑問的，但應探討的是如何促進對日制裁的效率和準確，維護制裁的可持續性及韌性。（編輯：邱國強/陳慧萍）1141201
其他人也在看
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 9 小時前
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 20 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 2 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 10 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王心凌坦言一度身心遭掏空 飛離台灣3周「按下暫停鍵」
華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，日前登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。中時新聞網 ・ 6 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 1 天前
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 4 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮EBC東森娛樂 ・ 21 小時前