胡錫進酸韓國跪太慢遭加關稅！微博網友反嘲

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）27日對韓國拋出關稅炸彈，宣布將韓方輸美產品，如汽車、藥品的關稅，由15%增至25%。中國官媒環球時報前總編輯胡錫進開酸，嘲諷韓國「跪太慢」，不過中國網友反嘲說：「自己揹著50%的關稅笑話別人的25%，你可真行」、「老胡但凡去看了南韓股市就不會寫這沒營養的東西」。

美國總統川普台灣時間27日突在社群平台發文，指控韓國未完成落實美韓貿易協議所需的法律程序，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15％上調至25％。

胡錫進在微博發文，「韓國好慘，近乎投降的關稅協議批准得慢了點，又遭川普新的一陣揍，關稅從15%再加10點到25%。對川普，要是不敢來硬的，跪慢點都不成。韓國一大早緊急討論對策，還討論個啥，議會趕快批准去年達成的屈辱協議，再多賠幾句好話，川普吃這個。我不看好韓國敢拍案而起，對川普來硬的。」

許多微博網友留言，提及韓國股市表示反嘲：「胡總，老韓的股市可一點都不慘」、「韓國太慘了，韓國的股市肯定崩盤了」、「你先看看韓國的股市在說吧」、「老胡但凡去看了韓國股市就不會寫這沒營養的東西」、「但人家股市一點沒跌反而漲了。請問胡老師您作何解答？」

不少網友也酸說：「自己背著50%得關稅笑話別人的25%。。。你可真行。明明都是受害者，何苦要揶揄別人呢？」「如果15%是屈辱，40%又是什麼？」「你先別看外邊了，看看家裡吧，騙騙外人沒事，別把自己也騙了。」

