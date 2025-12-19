胡錫進：台灣買多少美國武器都沒用

▲美國國務院已批准總額逾111億美元對台軍售案，包含海馬斯多管火箭系統及相關設備。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 美國近日宣布對台軍售，價值超過百億美元，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文警告，這起軍售是華府對「台獨」勢力又一次發出錯誤訊號，聲稱中國對台軍事優勢已是壓倒性的，這起軍售不可能形成軍事上的真正價值，更大的惡劣影響在於政治方面。

胡錫進18日晚間在微博發文，指控這次軍售是川普重回白宮後，最嚴重的一次涉台行動，但沒人相信台灣增購美國武器，就能在台海戰爭抵抗共軍的打擊，自曝曾是軍人，親歷過南斯拉夫戰爭和伊拉克戰爭，所以他非常相信，一旦台灣當局的行徑觸發武統，滅亡將是高度註定的，還說中國的軍事力量是「美國加上盟友一起」也平衡不了，美國已經表現出軍事介入台海的怯意，賴清德狂言要把台灣變成「鋼鐵豪豬」，純粹就是政治表演秀。

胡錫進還表示，一旦中國發動「全面解放台灣戰役」，一定是摧枯拉朽，不打則已，如果打，一定要在第一時間「斬首台獨的幾位關鍵首惡」，摧毀他們的指揮系統，同時要在第一時間摧毀台灣所有軍事基礎設施，聲稱台灣只有3萬多平方公里的「巴掌大地方」，國軍主力根本沒有實施運動戰的空間，無處躲藏，要嘛被消滅，不然就是投降。

最後，胡錫進還提到近期台灣政府普發「民防手冊」一事，手冊裡提到一旦戰爭爆發，任何宣布投降的資訊都是假的，他自己認為是：「這些傢伙們意識到了戰爭一旦打響，他們將很可能沒有機會，再向台灣社會發出任何聲音，因為屆時台灣的電力、通訊設施都可能被摧毀，指揮系統更是在第一時間被打爛。而且很有可能的是，那些頑固頭目們已經在戰爭爆發的最初時間裡就被消滅了。」

