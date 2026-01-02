胡鴻達加入《豆腐媽媽》為房仲邱總砸5位數治裝、剪新髮型備戰

娛樂中心/洪雨汝報導

民視八點檔年度大戲《豆腐媽媽》演出陣容再升級，藝人胡鴻達正式加入劇組，飾演「愛家房屋」房仲主管邱添財。為了貼近角色形象，他不僅特地剪了全新髮型，還為角色治裝砸下重本，「我一口氣買了五件高檔Polo衫、四件打底衫，加起來超過5位數，因為這個角色一定要看起來夠穩、夠專業、夠有說服力。」

胡鴻達分享拍攝心得時直呼：「這齣戲的演員陣容真的非常強，戲也非常好，我看了側錄影片，真的被震撼到！」他特別提到一場讓他印象最深刻的拍攝橋段，是豆腐家萬珍珍直播的重頭戲，「那場戲連貫三個場景、八位萬家成員一鏡到底完成，四位攝影師要跟著移機跑三個場景，一次完成，真的超級厲害！」



他形容拍攝現場所有演員與攝影團隊默契十足，「那是一場全體演員戰戰兢兢、全神貫注投入的演出，拍攝方式和過去八點檔很不一樣。」胡鴻達也透露，導演馮凱經常在現場即時調整台詞，讓每一句話更貼近角色狀態，全體演員都必須隨時保持高度專注。

談到角色塑造，他表示自己並未刻意區分邱添財是正派或反派，而是從真實社會經驗出發，揣摩人物在事件中的情緒與處理方式，「如果加上太多技巧或設定，就會變成傳統的正反派人物，所以這次我選擇用更沈穩、自然的方式來呈現。」

他也坦言這樣的演出方式相當消耗心力，「情緒與表情都要恰到好處，多一點或少一點都不行，所以拍攝過程非常專注，也更容易感到疲憊，但成果真的很值得。」

此次與羅子惟再度合作，並首次與王晴對戲，胡鴻達對兩位年輕演員給予高度肯定，「他們條件與天賦都非常好，雖然台語還不算完全流利、道地，但非常認真努力。加上導演現場改詞，讓演出更貼近角色，雖然拍攝過程辛苦、有時會NG，但呈現在電視上的效果真的非常讓人驚艷。」對於《豆腐媽媽》的播出，胡鴻達也充滿期待，直呼：「這部戲真的值得大家細細品味，我自己都非常期待播出那一刻。」

