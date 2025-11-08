胡麻節開跑 樂遊善化
記者黃文記∕善化報導
二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為今年胡麻季揭開序幕。市長黃偉哲表示，善化是台南重要的胡麻產區之一，適逢產季，誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉，品嘗香氣濃郁、風味獨特的在地胡麻，感受農業與美食交織的幸福滋味。
市府農業局長李芳林指出，台南市為全台胡麻最大產區，種植面積約一千二百一十五公頃，其中，善化的胡麻種植面積約一百七十五公頃，是胡麻生產重鎮之一。
善化區農會長年與農民契作並辦理收購，積極推動胡麻產業發展，並以自有品牌「醇善」為胡麻系列產品名稱，持續研發多樣胡麻加工品，如胡麻油、芝麻醬、芝麻糕點與冰品等，展現在地農產創新能量。消費者可利用優惠促銷多加購買相關系列商品，一同支持在地香醇又營養的芝麻好滋味。
市府農業局表示，善化區農會在活動中特別推出「當日限定優惠」，民眾凡購買胡麻自有產品滿一千元，即可獲得一百元園遊券一張，活動現場也準備限量的美味胡麻料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」，免費提供民眾品嘗，另有青農特製芝麻葉香腸，口味特殊。
活動現場規劃多樣互動體驗，包括胡麻ＤＩＹ手作區，可親手體驗榨麻油與製作芝麻醬的樂趣，感受天然國產胡麻的純粹香氣。另有棉花糖ＤＩＹ、農特產品展售市集及舞台活動，邀請民眾來善化「聞香、嘗嚐麻、樂遊」，共享香氣滿滿的幸福假期。
其他人也在看
善化胡麻節打頭陣開跑 美味芝麻香手作體驗吸人潮
「2025臺南胡麻季農業產業文化活動」8日於善化區農會熱鬧登場，由「幸胡善化美味加麻」打頭陣，為今年胡麻季揭開序幕，現場除有限量美味胡麻料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」讓民眾免費品嘗，青農也特製芝麻葉香腸讓大家嚐鮮，農會也舉辦「當日限定優惠」，買胡麻自有產品滿千元就送百元園遊券，現場人潮滿滿。南市農業局長李芳林、善化區長譚乃澄、善化農會總幹事楊耿榮、立委郭國文、市議員陳碧玉、李文俊等聯合為活動揭幕，鹽水區農會總幹事邱子軒、六甲區農會總幹事張明文、學甲區農會總幹事李曉軍、歸仁區農會總幹事翁淑雲等均到場力挺。市長黃偉哲表示，善化是臺南重要的胡麻產區之一，適逢產季，誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉，品嚐香氣濃郁、風味獨特的在地胡麻，感受農業與美食交織的幸福滋味。農業局長李芳林指出，南市為 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
台南市民政局婚禮說明會 提倡家庭價值
記者翁順利／台南報導 台南市聯合婚禮新人說明會於八日溫馨登場，民政局在會中除了說明婚…中華日報 ・ 8 小時前
女子捷運上翡翠戒指滑落失蹤 捷警鍥而不捨尋回物歸原主
一名女子從捷運忠孝敦化站進站搭乘列車時，手上所佩戴的翡翠戒指不慎滑落警政時報 ・ 6 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消
原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示...世界日報World Journal ・ 14 小時前
白河柑巴嗲登山趣農產文化活動關子嶺登場 邀民眾來爬山泡湯吃椪柑
秋風起柑橘熟，臺南市白河區公所「2025白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心農業產業文化活動」8日於關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲牽手劉育菁、農業部專委陳右欣、民政局長姜淋煌、觀光旅遊局副局長鄭道立，農業局主任秘書吳名彬、白河區長董麗華、臺南市溫泉協會理事長林憲堂，立委與議員代表及里長、社區理事長聯合推廣白河秋季旅遊與特色農特產品，邀全國民眾來體驗白河的農產魅力與自然美景。白河虎山社區以國標舞為活動揭幕，現場規劃趣味競賽及椪柑三明治手作等食農教育體驗，還有樂團表演，吸引需多大小朋友全家參與，玩得開心、吃得滿足；重頭戲「關子嶺酒柑心」活動傍晚登場，邀臺南知名酒吧調酒師以白河椪柑創作特調，展現農產創新魅力。農業部專委陳右欣表示，白河椪柑種植面積約150公頃，主要產 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照
五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬自由時報 ・ 7 小時前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 15 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 8 小時前
2025好友港節市集華山文創園區登場 (圖)
「2025好友港節」市集8日在華山文創園區登場，由知名藝人曾寶儀（右7）擔任活動主持人，策進會董事長賴秀如（右5）在市集開幕式致詞。中央社 ・ 8 小時前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了
年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」今（7）日在南港展覽館登場，10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。根據主辦單位統計，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
溫泉、健行、賞花！南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
【記者 謝雅情／南投 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 9 小時前