胡麻節開跑 樂遊善化

二０二五胡麻節開跑，善化場提供胡麻ＤＩＹ手作區。（市府提供）

記者黃文記∕善化報導

二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為今年胡麻季揭開序幕。市長黃偉哲表示，善化是台南重要的胡麻產區之一，適逢產季，誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉，品嘗香氣濃郁、風味獨特的在地胡麻，感受農業與美食交織的幸福滋味。

市府農業局長李芳林指出，台南市為全台胡麻最大產區，種植面積約一千二百一十五公頃，其中，善化的胡麻種植面積約一百七十五公頃，是胡麻生產重鎮之一。

善化區農會長年與農民契作並辦理收購，積極推動胡麻產業發展，並以自有品牌「醇善」為胡麻系列產品名稱，持續研發多樣胡麻加工品，如胡麻油、芝麻醬、芝麻糕點與冰品等，展現在地農產創新能量。消費者可利用優惠促銷多加購買相關系列商品，一同支持在地香醇又營養的芝麻好滋味。

市府農業局表示，善化區農會在活動中特別推出「當日限定優惠」，民眾凡購買胡麻自有產品滿一千元，即可獲得一百元園遊券一張，活動現場也準備限量的美味胡麻料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」，免費提供民眾品嘗，另有青農特製芝麻葉香腸，口味特殊。

活動現場規劃多樣互動體驗，包括胡麻ＤＩＹ手作區，可親手體驗榨麻油與製作芝麻醬的樂趣，感受天然國產胡麻的純粹香氣。另有棉花糖ＤＩＹ、農特產品展售市集及舞台活動，邀請民眾來善化「聞香、嘗嚐麻、樂遊」，共享香氣滿滿的幸福假期。