胡麻飄香農民自產自售

記者張淑娟／綜合報導

現正值麻油香的季節，田裡的胡麻陸續收成，以往農民都交胡麻，今年價格好，不少農民決定花錢給麻油廠加工後自己賣。農民表示，一斤胡麻賣二百元，若予人加工一斤是廿元，今年價格好，一斤胡麻油可賣七、八百元，所以農民選擇自產自銷，這也讓各農會收購量較以往減少。

據農民指出，以往一分地大約可採收二百斤左右的胡麻，今年量多價好，一分地還出現可採收逾三百斤，這也算是老天爺賞臉，前兩年收成都不好，胡麻很缺，今年總算彌補了一點。安定和善化區農會人員也表示，胡麻產品都缺了，還好今年胡麻採收量佳，不過，也因今年價格看俏，部分農民只依契作規定的量交給農會，其餘則自行販售較高的價格，一斤胡麻可賣到二百元。

安定的麻油廠飄麻油香。（記者張淑娟攝）

善化區農會人員則表示，農會一年胡麻的需求量逾七萬斤，但今年預估收購到的只有三萬二千斤左右，還是差很大，不過，看到農民能多賺點錢，自然是樂意的。安定區農會人員指出，今年收購到的量還可以，主要是農會對參與收購的農民也給予肥料等優惠，如此一來，雖然外面價格好一點，農民也會選擇將胡麻交給農會。

此外，有部分農民則選擇自產自銷，將採收後的胡麻運載至安定區嘉同里的麻油廠加工成胡麻油後，嘉同里還有不少麻油廠，甚至有的已傳至第四代，榨出來的麻油很純很香，所以農民樂意將胡麻運載至麻油廠加工後自行販售，以賺取較大的利潤。農民指出，目前賣一斤胡麻約二百元，但如果交給麻油廠加工，一斤胡麻的加工費用二十元，而目前市售的胡麻油一斤甚至高達八百元，所以自產自銷利潤來得好，更何況銷路並不是問題了，親朋好友們總愛安定最純的胡麻油，尤其寒冬季節，天然的麻油最受歡迎了。