胰臟患者救星「全台存量告急」剩1個月 食藥署：已有廠商申請專案輸入

胰臟酵素製劑缺貨拉緊報。示意圖。取自Pexels



具有協助病人穩定病情的胰臟酵素製劑「卡利消」，因全台存貨僅剩一個月存量，且目前尚無替代藥物，各大醫院醫師與病患皆備感壓力。對此，衛福部食藥署證實此事，表示已有進口商提出專案輸入申請，署內已加急進行審核相關程序。另衛福部11月底已在「西藥醫療器材供應平台」公告「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）短缺訊息」，徵求有意願的供應廠商聯繫。

廣告 廣告

「卡利消腸溶微粒膠囊」Creon 25000 300mg/Cap係用於治療治療兒童及成人因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎、胰臟手術、先天性胰臟功能障礙等情況所引起的胰液分泌不全症狀，屬醫療級的胰臟酵素，若病人沒有服用，身體將無法分解蛋白脂與脂肪等營養，恐造成營養不良、體重下降、腹瀉等胰臟相關併發症。

根據《ETToday》報導，有名不具名醫師說明，全球具有療效的胰臟酵素製劑選擇相當稀少，現在遇到上游供應短缺、台灣健保藥價偏低，降低供應商供貨意願，而雖市面上的保健食品或類似的產品，皆無法替代卡利消。目前台大、台北榮總等醫學中心已證實缺藥，且在嚴格控管處方，只能優先提供既有患者；此外，部分病人每日需服9至18顆，若缺藥影響非同小可，以致醫院和病人的壓力非常大，但食藥署已經努力在想辦法，也有廠商專案申請輸入。

胰臟酵素製劑卡利消全球大缺貨，全台目前僅剩1個月存量。翻攝自中國醫藥大學附設醫院官網

對此，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，用於胰液分泌不全的Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，列屬藥事法第27條之2之必要藥品，已分別接獲亞培、永信兩家藥商通報短缺，主要原因為國際原料短缺，有供應不穩的狀況。國內庫存僅剩約一個月用量。食藥署已啟動專案輸入，目前已有一家業者提出申請，資料正在審查中，一旦核准即可立即輸入。

黃玫甄表示，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，該類藥物應保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，為維護相關病人權益，食藥署已啟動專案輸入或製造。

初稿時間15：31

更新時間15：37（加入食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明）

更多太報報導

32醫院共組臨床試驗國家隊！ 石崇良：爭取新藥落地

仲介「境外醫美」黑幕曝光！石崇良怒斥違法 下令全面嚴查

台大心臟權威連文彬耆壽99歲辭世 曾任李登輝醫療召集人逾12年