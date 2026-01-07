胰臟炎合併十二指腸穿孔致死率逾四成 醫護陪他闖關成功歡慶52歲生日

男子胰臟炎合併十二指腸穿孔，台中醫院消化外科主任蔡金宏說，醫護陪他闖關成功，治療超過6個月，病況終於穩定。（圖：台中醫院提供）

寒流冷颼颼，台中醫院加護病房今天（7日）卻超溫暖。陳先生去年六月底因胰臟炎合併十二指腸穿孔休克被送醫，歷經多次清創手術，進出加護病房治療超過6個月，在團隊協力照顧下，病況終於穩定，醫護人員特別與家人幫他慶生，患者感動落淚，切下蛋糕，許願:「我要健康出院回家」。

衛福部台中醫院消化外科主任蔡金宏說，患者去年中，急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，多次清創手術控制病情，並以開放式引流治療方式，避免急性腹膜炎後，膽汁亂竄，導致敗血症，患者更在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，關關難過關關過，終於讓病況穩定，預計下周轉出加護病房。

男子胰臟炎合併十二指腸穿孔，致死率逾四成 ，台中醫院治療六個月，終於穩定，今天為他慶生。（圖：台中醫院提供）

蔡金宏指出，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，輕度胰臟炎存活率高，但重度胰臟炎死亡率可達四成，嚴重併發症死亡率甚至可高達七成，蔡金宏說，一開始的治療決策正確，後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧很重要，靠他一個人，無法獨力完成。

患者陳先生表示，他是川菜主廚，沒有高血壓與糖尿病，只是平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，一次可以喝一手六瓶啤酒，但胰臟炎發病前，已戒酒四年，不料去年六月底，肚子痛到無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後昏迷送醫，陸續出現胰臟炎併發症，感謝台中醫院醫療團隊不離不棄陪他抗病至今，還幫他慶生，除了驚喜，還有更多感謝，他說出院後會好好照顧自己，不讓醫師護理師擔心，會煮一桌拿手菜，感謝大家。

蔡金宏提醒，胰臟炎病因與膽結石、經常飲酒、代謝異常與部分藥物副作用有關，提醒民眾如出現上腹部疼痛、噁心嘔吐伴隨食慾不振、發燒、腹瀉腹脹等症狀，可能是胰臟發炎作祟，應立即就醫，避免延誤治療導致嚴重併發症。（寇世菁報導）