胰臟炎合併腸穿孔休克 重症整合照護奏效

台中醫院重症團隊幫即將轉出加護病房的陳姓男子歡慶52歲生日，讓陳男喜極而泣。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

陳姓男子去年6月底因胰臟炎合併十二指腸穿孔休克被送醫，歷經多次清創手術，進出加護病房治療超過6個月，在台中醫院重症整合治療團隊協力照顧下，病況終於穩定，醫護人員特別與家人日前選在他生日幫他慶生，陳男感動的落淚，切下蛋糕開心許願：「我要健康出院回家！」

衛福部台中醫院消化外科主任蔡金宏說，患者去年中急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，多次清創手術控制其病情，並以開放式引流治療方式避免急性腹膜炎後膽汁亂竄導致敗血症，患者更在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，關關難過關關過，終於讓病況穩定，預計本週轉出加護病房。

衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏說明患者到院時，整個十二指腸穿孔膿瘍的驚悚影像。（記者陳金龍攝）

蔡金宏說，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，重度胰臟炎死亡率可達4成，嚴重併發症死亡率甚至可高達7成，「一開始的治療決策正確，後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧很重要，我一個人無法獨力完成。」

陳姓男子說，他是川菜主廚，沒有高血壓與糖尿病，只是平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，1次可以喝一手6瓶啤酒，但胰臟炎發病前已顧及健康因素戒酒4年，沒想到去年6月底肚子痛到無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後昏迷送醫，陸續出現胰臟炎併發症，感謝台中醫院醫療團隊不離不棄陪他抗病至今，還幫他慶生，除了驚喜，有更多的感謝，「我出院後會好好照顧自己不讓醫師護理師擔心，煮1桌拿手菜感謝大家。」